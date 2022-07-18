Глава американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден призвала западные правительства дать "четкий сигнал о спросе" на вооружение для Украины, чтобы индустрия смогла предоставить стране необходимое оружие.

Об этом пишет издание Financial Times.

По утверждению Уорден, имеющихся запасов оружия в долгосрочной перспективе может не хватить.

"Я бы не сказала, что я слышала, что у нас закачиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет - это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы", - приводит издание ее слова.



Уорден добавила, что из-за проблем с глобальными цепочками поставок сроки выполнения компанией заказов в некоторых случаях увеличились в два-три раза. Она отмечает, что Northrop Grumman готова вкладываться в расширение производства до получения новых контрактов, но индустрии нужно получить сигнал о том, что на оружие будет спрос.

По информации издания, другая оборонная компания в ожидании контрактов уже начала приобретать нужные компоненты, но существует риск, что изготовленное оружие не будет использовано.

Напомним, министр обороны Алексей Резников потребовал от Запада поставки в Украину современного тяжелого вооружения.

Ранее мы писали, что правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине.

Также "Страна" рассказывала, каким будет новый пакет помощи Украине от НАТО.