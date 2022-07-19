Рада создала временную следственную комиссию по контролю над полученным от Запада оружием
Верховная Рада на заседании 19 июля создала временную следственную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
Соответствующую инициативу поддержали 314 нардепов.
Воглавил комиссию депутат от "Голоса" – Рустем Умеров.
Ранее эту ВСК предложил создать глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне слухов о продаже западного вооружения.
"Страна" ранее подробно рассказывала о том, что происходит сейчас с темой контроля за оружием, которое поставляется в Украину, почему она возникла на Западе и какие могут быть ее последствия.
Также мы писали, что в Белом доме заявляли, что "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в Украине.
Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.