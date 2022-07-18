В Верховной Раде хотят создать комиссию для контроля за получением западной военной помощи.

Об этом говорится в проекте постановления "Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", зарегистрированном в парламенте.

Хотя решение еще не принято, уже известен и состав комиссии. Ее председателем планируют назначить нардепа Рустема Умерова из "Голоса", который и внес проект постановления. При этом 8 из 15 членов комиссии будут представлять "Слугу народа".

Тема контроля за поставками оружия стала актуальна после того, как западные политики и СМИ заговорили о возможности контрабанды западного оружия из Украины на Ближний Восток.

Напомним, НАТО и Евросоюз хотят ужесточить контроль за передачей Украине оружия, чтобы его не продавали на черном рынке. Несколько государств - членов НАТО обсуждают с Киевом возможность создания своего рода системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему на Западе заговорили о контроле за использованием западной помощи Украине.