Германия начнет поставлять Украине танки своего производства Leopard 2 в апреле 2023 года.

Об этом сообщил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Всего будет поставлено 20 танков. Начиная с апреля 2023-го Украина будет получать по одному танку в месяц, а с октября 2023 - по три штуки в месяц.

Также Кизеветтер напомнил, что Польша передала Украине почти 300 танков Т-72 за первые два месяца.

Ранее сообщалось, что Германия сократила военную поддержку Украины, несмотря на обещания Шольца нарастить поставки.

При этом СМИ сообщали, что в Германии модернизируют три десятка БМП "Marder" для круговых поставок оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.