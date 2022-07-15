Польша закупит 116 подержанных танков "Abrams" у армии США.

Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, сообщает "Польское радио".

Подержанные танки закупаются дополнительно к 250 новым Abrams последней модификации, контракт на которые был подписан ранее.

Известно, что Польша отправила украинской армии около 240 модифицированных Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты БМП-1.

Замена танкового парка обойдется Польше в 6 млрд долларов.

Напомним, Польша купит у США 500 модулей ракетных пусковых установок M142 HIMARS для формирования 80 батарей.

Ранее мы писали, что в Германии модернизируют три десятка БМП "Marder" для круговых поставок оружия в Украину.

Также "Страна" сообщала, что власти ФРГ ошарашены критикой президента Польши за непоставки танков Leopard в страну.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.