Немецкое правительство ошарашено жесткой критикой президента Польши Анджея Дуды, заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт. Причиной конфликта стали поставки (а точнее - не поставки) Польше немецких танков Leopard.

Танки должны поступить в Польшу взамен танков Т-72 советского производства, которые Варшава предоставила Украине. По такой схеме Чехия направила Киеву танки Т-72, бронетранспортеры БМП-1, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы "Дана". Взамен чешская армия получит за счет правительства Германии, в частности, 15 немецких "Леопардов".

Однако чехи согласились на более старые Leopard A4, которые поступают на вооружение бундесвера с 1979 года. Поляки же попросили самые современные немецкие танки Leopard 2 A7. Как пояснили в немецком правительстве, такой вид вооружения у самого бундесвера имеется лишь в ограниченном количестве. Польской стороне объяснили ситуацию, после чего переговоров на эту тему больше не было, сказал Штеффен Хебештрайт.

Представитель канцлера заявил, что удивлён тем, что Дуда теперь обвиняет Берлин в нарушении обещания, данного Польше.

Ранее мы писали, что Польша закупит у США полтысячи ракетных установок HIMARS.

Также "Страна" сообщала, что Словения передаст Украине старые советские танки, а взамен получит новые немецкие.