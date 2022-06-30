В США выбрали подрядчика, у которого закупят новые танки для своей армии на $1,14 млрд. В тендере выиграла компания General Dynamics Land Systems с моделью Griffin II.

Об этом сообщает Defense News.

Первоначально компания должна поставить 26 машин, однако впоследствии заказ может вырасти на еще 70 единиц – всего на сумму порядка $1,14 млрд.

Первые новые танки будут переданы американской армии в течение полутора лет, запуск полномасштабного производства намечен на 2025 год.

Предполагается, что они будут состоять на вооружении не менее 30 лет.

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