Польша купит у США 500 модулей ракетных пусковых установок M142 HIMARS для формирования 80 батарей.



Пусковые модули будут использованы при производстве польской ракетной системы залпового огня HOMAR на шасси Jelcz.

Создание польской ракетной системы даст Польше "высокий уровень полонизации техники и ее интеграцию с польской системой боевого управления".



Известно, что в 2019 году Польша заключила контракт на 414 миллиона долларов для закупки 20 пусковых установок.

M142 HIMARS способны наносить удары на дистанциях до 300 километров.

Напомним, ранее за комплексами HIMARS к США обращалась Украина.

Ранее мы писали, что украинский военный эксперт сообщил, что в Харьковскую область поставили американскую ракетную систему HIMARS, однако официальных подтверждений того, что эта система уже в Украине на линии фронта пока нет.

Также "Страна" сообщала, что в пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов войдёт передача комплексов Patriot.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.