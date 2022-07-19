На пути в Украину находятся еще шесть французских самоходных гаубиц Caesar.

Об этом сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента) по международным делам, обороне и вооруженным силам.

"12 гаубиц Caesar уже доставлены в Украину, еще шесть находятся на пути в эту страну", - сказала Колонна.

При этом она не уточнила сроки прибытия этой военной техники в Украину.

Колонна отметила, что "Франция желает скорейшего завершения конфликта, но не собирается становиться одной из его сторон".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина уже в значительной степени перешла на получение вооружения по стандартам НАТО.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.