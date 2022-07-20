Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

По его словам, теперь это не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других территорий.

При этом Лавров заявил, что "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше".

Напомним, что также сегодня Лавров заявил об отсутствии смысла в переговорах с Украиной и обвинил США в желании столкнуть РФ и Европу.

А назначенные Россией "власти" Крыма высказали мнение, что оккупированные части Херсонской и Запорожской области станут субъектами РФ по той же схеме, что и аннексированный полуостров.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.