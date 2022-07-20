Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла".

Об этом он заявил российским СМИ.

"Украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что достаточно они наскандалили", - заявил глава МИД РФ.

Он заявил, что в начале вторжения переговоры запросила украинская сторона, но затем Запад начал склонять Украину к "победе на поле боя".

По мнению Лаврова, "США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с Европой".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что встреча президентов Украины и РФ на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран.

Также в России начали звучать заявления, что условия на переговорах с Украиной теперь могут быть другими, чем те, что были озвучены в начале полномасштабного вторжения. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после возобновления украино-российских переговоров, условия со стороны РФ по прекращению войны будут уже "совершенно другие".

Кроме того, о том, что Россия в случае возобновления переговоров с Украиной выдвинет более жесткие переговорные условия, заявил член российской делегации на переговорах депутат Госдумы Слуцкий.

Напомним, что ранее условиями России были признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризация" и т.н."денацификация".