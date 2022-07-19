Россия в случае возобновления переговоров с Украиной выдвинет более жёсткие переговорные условия и по сути, и по времени их исполнения, заявлен член российской делегации на переговорах депутат Госдумы Слуцкий.

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, в первую очередь это касается "демилитаризации" и "денацификации". Условия будут более жесткими по сути и по времени исполнения, заявил политик.

Это уже не первое заявление из Москвы на эту тему. Ранее о том же заявлял помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договорённостей и если переговоры возобновятся, то условия будут совершенно другие.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России её условиями были признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризация" и т.н."денацификация".

Также "Страна" писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без поражения врага. "... россияне демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели данной операции – уничтожение Украины. Никаких переговоров о мире по сей день нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается", - говорит Кулеба.

Он также добавил, что "за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.