Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Запорожская и Херсонская области станут субъектами России.

Об этом он сказал в интервью РБК.

Аксенов пообещал захваченным регионам такие же условия для "интеграции", как у Крыма

Говоря о конкуренции фермеров, поскольку продукция из Херсона дешевле крымской, Аксенов сказал: "Уверен, что ситуация будет улучшаться. Новые территории и большее количество людей будут вовлекаться в процесс, денежный оборот увеличится. Когда Херсонская и Запорожская области станут субъектами Российской Федерации, правила для них будут те же, что и у нас. Думаю, что их путь интеграции и адаптации будет похож на крымский", - сказал Аксенов.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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