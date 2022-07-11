В оккупированный Мелитополь прибыл российский министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что основным языком обучения с 1 сентября будет русский. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом украинский язык на захваченных территориях "запрещать никто не будет". Дети будут продолжать изучать его в школах "на достаточном уровне".

Каким будет этот уровень - пока неизвестно: "есть соответствующее количество часов", добавил Кравцов.

Ранее мы подробно разбирались, как начнется учебный год на захваченных территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.