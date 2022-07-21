Украина ожидает получить в июле более трех миллиардов финансовой помощи из-за рубежа. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона в четверг.

"На этот месяц получим или ожидаем больше трех миллиардов долларов. До конца года идет речь от 16 до 17 миллиардов долларов с учетом уже полученного", – сказал он.

По словам министра, Украина с начала войны получила около 13 миллиардов долларов внешнего финансирования, в том числе в июне – 4,4 миллиарда.

Глава Минфина подчеркнул, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в рамках $5 миллиардов.

"И даже принимать необходимые решения, чтобы эта рамка сужалась", – добавил он.

По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о расширении налоговой базы.

В то же время Марченко отметил, что пока страна не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.

"Эти условия созданы тем, что у нас война. Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников: грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам на военную кампанию средств. Поэтому военную кампанию или за счет налогов, или за счет, в том числе, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем", – пояснил глава Минфина.

Сегодня стало известно, что Евросоюз выделил еще 500 миллионов евро на закупки оружия Украине.

Между тем в МВФ ожидают, что Украина продолжит платить по долгам.