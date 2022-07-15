МВФ ожидает, что Украина продолжит платить по долгам. Об этом заявил представитель фонда Джерри Райс на брифинге.

"Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться", – сказал Райс.

Отвечая на уточняющий вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей, Райс отметил, что у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Представитель МВФ напомнил, что фонд в начале войны предоставил Украине кредит в 1,4 млрд долларов и поддерживает ее за счет распределения специальных прав заимствований. Он уточнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды.

"Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.

Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина изучает возможность реструктуризации долга, чтобы отсрочить выплаты.

Как писала "Страна", в украинском госбюджете выплаты по долгам и процентам составляют до 50% всех его расходов.