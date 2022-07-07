Международный валютный фонд заявляет о высоких рисках всемирной рецессии в 2023 году. Такой прогноз сделала директор МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом она сказала в комментарии Reuters.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила она.

Среди трех причин вероятного глобального кризиса две связаны с войной в Украине: инфляция на Западе и санкции против России, которые ее подстегивают. Третья причина - замедление экономического роста Китая.

Теперь МВФ планирует снова (уже третий раз в этом году) понизить прогноз роста мировой экономики. В прошлый раз фонд опустил его до 3,6 процента (при том, что прошлом году мировая экономика выросла на 6,1%).

Напомним, ранее в МВФ заявили, что США будет все сложнее избежать рецессии.

Также сообщалось, что и Россию ожидает рецессия, однако, по мнению экспертов, она будет гораздо мягче, чем прогнозировали.

Кроме того, в Германии заявили о возможной беспрецедентной рецессии и падении ВВП.