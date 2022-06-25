Бюджет Украины подвергается все большим рискам, поскольку Национальный банк все чаще бьет тревогу по поводу пределов своих возможностей предоставлять наличные за счет покупки суверенного долга.

Об этом пишет Bloomberg.

"Экономические последствия довели бюджетное финансирование всего, от пенсий до военных операций, до предела", – говорится в публикации под заголовком "Спасательный круг бюджета Украины находится под угрозой, так как крупнейший покупатель облигаций нервничает".

Речь идет о том, что НБУ бьет набат по поводу того, что ему приходится выкупать военные облигации правительства в огромном количестве, и это ведет к утере контроля над инфляцией.

О том, какими будут последствия эмиссии гривны для ее курса, писала и "Страна". Так, эксперты спрогнозировали девальвацию гривни после эмиссии НБУ - в лучшем случае до 40 гривен за доллар США.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.