Евросоюз выделил еще 500 миллионов евро на закупки оружия Украине.

Об этом в Twitter заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Участвовал в заседании Контактной группы по обороне Украины при Министерстве обороны. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.

Ранее итальянская Corriere della serra написала, что уже больше месяца Германия блокирует пакет помощи Украине от Евросоюза в размере 9 миллиардов евро. Журналисты предполагают, что эта ситуация могла стать одной из причин, побудивших вчера Владимира Зеленского сместить посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Позже глава Минфина Сергей Марченко заявил, что среди стран Евросоюза нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

При этом Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС пишет, что после войны Европа может выделить Украине более 500 млрд евро помощи.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.