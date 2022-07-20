Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает страны Евросоюза о рецессии из-за отказа от газа из РФ. По прогнозам фонда, ВВП в Венгрии, Словакии и Чехии упадет на 6%, при этом Италия, Германия и Австрия также сильно пострадают.

Об этом пишет The Guardian.

МВФ заявил, что Европе не хватает комплексного плана, чтобы справиться с дефицитом, дальнейшим ростом цен на энергоносители и влиянием на экономический рост.

"Наша работа показывает, что в некоторых из наиболее пострадавших стран Центральной и Восточной Европы существует риск нехватки до 40% потребления газа и сокращения валового внутреннего продукта до 6%", - сообщили в фонде.

Последствия можно смягчить, "обеспечив альтернативные поставки и источники энергии, устранив узкие места в инфраструктуре, поощрение энергосбережения при защите уязвимых домохозяйств и расширение соглашений о солидарности для совместного использования газа между странами", считают в МВФ.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что риски всемирной рецессии в 2023 году возросли из-за войны в Украине.

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