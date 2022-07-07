Нефть марки Brent впервые за три месяца стала дешевле ста долларов за баррель. Фьючерсы продолжают снижаться уже третью сессию. Сегодня они упали на 94 цента, или 0,9%, до 99,75 доллара за баррель.

Об этом пишет Reuters.

Причина снижения стоимости нефти - опасения по поводу возможной глобальной рецессии и падения спроса на нефть.

Отметим, ранее мы писали, что на фоне снижения нефтяных цен слабеет и рубль.

Также мы сообщали, что Россия заявила о $2,4 млрд сверхдохода на продаже нефти в июне, в июле ждут дополнительные $4,5 млрд.

Кроме того, мы писали, что Россия блокирует поставки казахской нефти в Евросоюз. Приморский суд Новороссийска на 30 дней приостановил деятельность морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Через него нефть из Казахстана идет в ЕС. Названная причина - "производственные нарушения и несоблюдение экологических требований".

Напомним, страны G7 планируют вдвое снизить максимальную стоимость нефти из РФ. "Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже", - сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.