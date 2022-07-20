Постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против РФ, в который, как и предполагалось, вошел запрет на поставки золота из РФ.

Об этом заявил постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранкевичюс.

Также в новый пакет включены более 50 физических и юридических лиц, в т.ч. политики и военные, добавил постпред Литвы. Также предусматриваются новые меры экспортного контроля и заморозка активов Сбербанка.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ двумя днями ранее. Сообщалось также, что в список включен один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.

Вместе с тем, в седьмой пакет санкций ЕС против РФ вошли и поддержавшие вторжение актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Кроме того, российский мотоклуб "Ночные волки" и его руководители (в том числе известный байкер Александр Залдастанов) внесены в санкционный список ЕС. Также ЕС внес в санкционный список гендиректора "Уральской горно-металлургической компании".