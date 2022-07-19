В седьмой пакет санкций ЕС против РФ войдут поддержавшие вторжение актеры Владимир Машков и Сергей Безруков
Известные российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, которые поддержали вторжение России в Украину, войдут в седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Первый также недавно посещал "ДНР" и "ЛНР".
Об этом со ссылкой на источники сообщает "Настоящее время".
По данным издания, также в санкционный список также попадут:
- первый вице-премьер России Андрей Белоусов (в проекте документа санкций ЕС сказано, что "на следующий день после вторжения он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там олигархов продолжить сотрудничество с российскими банками, против которых ввели санкции"),
- мэр российской столицы Сергей Собянин.
Напомним, вчера министры иностранных дел ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ. Он будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц. В том числе, один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.
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Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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