Если Иран передаст России беспилотники, это повлечет ряд санкций со стороны Соединенных Штатов и других стран. Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 18 июля.

"Мы уже высказывали обеспокоенность относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира", - заявил Прайс на пресс-конференции.

Как писала "Страна", в Белом доме считают, что Иран планирует поставлять России свои беспилотники. Их будут использовать для войны в Украине.

Ранее компания Baykar Makina заверила, что не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.