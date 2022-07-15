Государственная дума РФ на внеочередном заседании назначила нового вице-премьера, который будет курировать промышленность и оборонку. Об этом сообщают российские СМИ.

Пост занял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров перед назначением выступил с длинной речью о достижении "технологического суверенитета" в разных отраслях промышленности. Главное из его заявлений:

Производство современных БПЛА и новейших вооружений станет приоритетом для ВПК. Дефицит беспилотников многие в РФ называют ключевой проблемой российских войск в ходе украинской "спецоперации". Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения "технологического суверенитета". Сюда входит вытеснение импортного оборудования и техники российскими разработками (даже если они будут дороже). В том числе чиновник пообещал ускорить разработку газовых турбин на 65 и 70 мегаватт, создание всего оборудования для газификации страны. При этом Мантуров заявил, что национализации предприятий и возвращения Госплана не планируется. Следует ждать "возрождения производства в электронном машиностроении". Вместе с тем, отметил Мантуров, продажи и производство автомобилей в РФ в 2022 году сократятся примерно на 50%. Именно западной электроники не хватает в российских машинах. Локализация производства российских самолетов. Из-за санкций, у России возникли проблемы с самолетостроением - нет деталей. Для решения проблемы в РФ хотят налаживать собственное производство. Заявлено, что в 2023 году начнется серийное производство самолетов "Суперджет Нью", которые будут оснащены российскими двигателем ПД-8, бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.

В планах - замена иностранных бортов моделями МС-21 и Ту-214. По правительственному плану, первые шесть серийных самолетов МС-21 поступят в 2024 году, а начиная с 2029 года, планируется выпускать 72 самолета МС-21 в год.

Напомним, слухи о том, что Юрий Борисов может потерять должность, ходили еще до заседания.

Также "Страна" писала, что спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин побывал в оккупированном Луганске.