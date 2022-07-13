Главный куратор военно-промышленного комплекса в России, вице-премьер Юрий Борисов может потерять должность. Его планируют уволить на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Причины такого решения не сообщаются.

Есть информация, что Борисова могут назначить директором одной из организаций, связанных с оборонным комплексом и космосом. В числе обсуждаемых вариантов - "Роскосмос", который сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин.

Борисов ранее признавал, что у российской армии в Украине проблемы с беспилотниками и рассказывал, что РФ применяет на фронте лазерное оружие.

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