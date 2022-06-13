В России признали, что поздно занялись оснащением своей армии беспилотниками, потому что "невозможно было все предугадать". Но сейчас этот недостаток заполнен.

Об этом заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишут российские СМИ.

Он сказал, что Россия "с опозданием занялась внедрением беспилотников в войска", потому что "невозможно было все предугадать".

Но на сегодняшний день, по его словам, "у РФ есть все типы беспилотников военного назначения - разведывательных, ударных, тактических, оперативных".

Ранее об отсутствии беспилотников и контрбатарейных радараров как ключевых проблемах армии РФ говорили российские эксперты.

А британская разведка заявляла, что БПЛА сыграли ключевую роль в войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.