Борисов говорит, что сейчас на вооружении армии РФ есть все необходимые беспилотники. Фото: mil.in.ua

В России признали, что поздно занялись оснащением своей армии беспилотниками, потому что "невозможно было все предугадать". Но сейчас этот недостаток заполнен.

Об этом заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишут российские СМИ.

Он сказал, что Россия "с опозданием занялась внедрением беспилотников в войска", потому что "невозможно было все предугадать".

Но на сегодняшний день, по его словам, "у РФ есть все типы беспилотников военного назначения - разведывательных, ударных, тактических, оперативных".

Ранее об отсутствии беспилотников и контрбатарейных радараров как ключевых проблемах армии РФ говорили российские эксперты.

А британская разведка заявляла, что БПЛА сыграли ключевую роль в войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.