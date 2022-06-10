В Турции завершились длившиеся месяц военные учения EFES-2022. В них участвовали представители 37 стран и были задействованы более 10 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило в Твиттере Министерство национальной обороны Турции.

"Учения EFES-2022 с участием 37 дружественных и союзных стран, в которых были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, успешно завершены в соответствии с планом. Поздравляем весь личный состав, принявший участие в учениях", - сказано в посте Минобороны.

Учения EFES-2022 проходили на полигоне недалеко от города Измира. В них участвовали 1100 военнослужащих разных стран мира, кроме Турции. Целью учений была отработка взаимодействия подразделений разных стран, повышение подготовки к сценариям войны. Среди стран, направивших на учения своих наблюдателей, были США, Великобритания ФРГ, Австрия, Латвия, Азербайджан, Франция, Грузия, Венгрия, Казахстан и Узбекистан.

На учениях впервые применили дрон-камикадзе Kargı турецкой разработки, предназначенный для поражения интегрированных в системы ПВО радаров, а также ЗРК.

Dost ve müttefik 37 ülkenin de katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı #EFES2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz. #MSB pic.twitter.com/Tfxi2Eb1wn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2022

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе идут крупнейшие в истории учения НАТО по противовоздушной обороне. Они называются "Наследие Рамштайна".

А в мае сразу в нескольких странах Европы развернулись крупные учения НАТО Swift Response.