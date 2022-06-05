Несмотря на последние заявления с Запада на тему "ход войны поворачивается в пользу РФ", многие российские военные эксперты и блогеры далеко не так оптимистично смотрят на вещи. И речь не только о "вечном пессимисте" Игоре Гиркине. Но и о тех, кто поддерживает "спецоперацию", непосредственно участвует в боях и оценивают ситуацию с прикладной военно-технической точки зрения.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Они указывают на ключевую (по их мнению) проблему российской армии - слабую контрбатарейную борьбу.

Отмечается, что российская армия имеет мало ударных беспилотников типа "Байрактара", а также недостаточно разведывательных беспилотников, которые могли бы круглосуточно "висеть" в воздухе и выявлять огневые точки (гаубицы, САУ и РСЗО) ВСУ и затем оперативно уничтожать их, либо быстро наводить на них артиллерию.

Также в армии РФ мало специальных радаров, засекающих артиллерию.

Отметим, что Украине это оборудование поставляется регулярно. Контрбатарейные радары включены в очередной пакет американской помощи.

В итоге российские военные блогеры пишут, что армии РФ приходится ходить в атаку часто под пушечным или минометным огнем. И, даже после захвата населенных пунктов, по ним начинает "работать" украинская артиллерия и выбивать с позиций.

По сути, по мнению многих российских экспертов, на сегодня это главная военно-техническая проблема российских войск в Украине, которая не дает ей развивать массированное и быстрое наступление, прорывая ударными группировками позиции украинских войск, охватывая их с флангов. Ведь постоянно приходится защищаться от неподавленной (и точно стреляющей) артиллерии ВСУ. Последняя как раз и наносит львиную долю урона российской армии.

А с учетом поступления в украинскую армию все большего количества натовских артиллерийских систем - эта проблема будет обостряться.

Правда, у россиян есть надежда, что когда подойдут к концу советские запасы снарядов у украинской армии (а их нехватка уже ощущается), западная помощь еще не сможет прийти в значительных масштабах, что и даст возможность российским войскам осуществить прорыв.

Но это гипотетическое допущение.

Стратегически проблема для россиян может быть решена лишь массированными поставками в армию РФ ударных и прочих беспилотников и средств контрбатарейной борьбы.

Неизвестно насколько ВПК России способен быстро запустить массовое производство (особенно с учетом западных санкций).

Остается еще вариант закупок на внешнем рынке. Например, у Китая или же у Турции. У последней, теоретически, россияне могли бы закупить крупную партию "Байрактаров". Но не факт, что на это пойдет Эрдоган с учетом прогнозируемо жесткой реакции США и Британии.

Так или иначе, но проблему эту россияне будут, очевидно, пытаться решить как можно скорее и от того, получится у них это или нет, и зависит во многом дальнейший ход событий на фронте.

Отметим, что советник главы ОПУ Алексей Арестович прогнозировал перелом на фронте не в пользу России к середине июня.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.