Беспилотники и контрбатарейные радары. Российские эксперты назвали ключевые проблемы своей армии
Несмотря на последние заявления с Запада на тему "ход войны поворачивается в пользу РФ", многие российские военные эксперты и блогеры далеко не так оптимистично смотрят на вещи. И речь не только о "вечном пессимисте" Игоре Гиркине. Но и о тех, кто поддерживает "спецоперацию", непосредственно участвует в боях и оценивают ситуацию с прикладной военно-технической точки зрения.
Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".
Они указывают на ключевую (по их мнению) проблему российской армии - слабую контрбатарейную борьбу.
Отмечается, что российская армия имеет мало ударных беспилотников типа "Байрактара", а также недостаточно разведывательных беспилотников, которые могли бы круглосуточно "висеть" в воздухе и выявлять огневые точки (гаубицы, САУ и РСЗО) ВСУ и затем оперативно уничтожать их, либо быстро наводить на них артиллерию.
Также в армии РФ мало специальных радаров, засекающих артиллерию.
Отметим, что Украине это оборудование поставляется регулярно. Контрбатарейные радары включены в очередной пакет американской помощи.
В итоге российские военные блогеры пишут, что армии РФ приходится ходить в атаку часто под пушечным или минометным огнем. И, даже после захвата населенных пунктов, по ним начинает "работать" украинская артиллерия и выбивать с позиций.
По сути, по мнению многих российских экспертов, на сегодня это главная военно-техническая проблема российских войск в Украине, которая не дает ей развивать массированное и быстрое наступление, прорывая ударными группировками позиции украинских войск, охватывая их с флангов. Ведь постоянно приходится защищаться от неподавленной (и точно стреляющей) артиллерии ВСУ. Последняя как раз и наносит львиную долю урона российской армии.
А с учетом поступления в украинскую армию все большего количества натовских артиллерийских систем - эта проблема будет обостряться.
Правда, у россиян есть надежда, что когда подойдут к концу советские запасы снарядов у украинской армии (а их нехватка уже ощущается), западная помощь еще не сможет прийти в значительных масштабах, что и даст возможность российским войскам осуществить прорыв.
Но это гипотетическое допущение.
Стратегически проблема для россиян может быть решена лишь массированными поставками в армию РФ ударных и прочих беспилотников и средств контрбатарейной борьбы.
Неизвестно насколько ВПК России способен быстро запустить массовое производство (особенно с учетом западных санкций).
Остается еще вариант закупок на внешнем рынке. Например, у Китая или же у Турции. У последней, теоретически, россияне могли бы закупить крупную партию "Байрактаров". Но не факт, что на это пойдет Эрдоган с учетом прогнозируемо жесткой реакции США и Британии.
Так или иначе, но проблему эту россияне будут, очевидно, пытаться решить как можно скорее и от того, получится у них это или нет, и зависит во многом дальнейший ход событий на фронте.
Отметим, что советник главы ОПУ Алексей Арестович прогнозировал перелом на фронте не в пользу России к середине июня.
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