В США продолжают настаивать, что Россия ведет переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине.

Российская делегация в июне и в июле посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить беспилотники "Шахид-191" и "Шахид-129", передает слова советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан CNN.

Белый дом также предоставил телеканалу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны эти беспилотники в Кашане в день визита российской делегации.

Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы, утверждает Салливан.

О том, что Иран собирается поставить России боевые беспилотники, ранее заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из беспилотных систем России, но у США есть информация, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

После этого, появилось сообщение, что президент России Владимир Путин собрался в Иран. В то же время сегодня спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что покупка беспилотников не станет темой переговоров.

Впрочем глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не будет поставлять России оружие, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.