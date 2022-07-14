Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали "Иерусалимскую декларацию об американо-израильском стратегическом партнерстве".

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

В декларации, помимо прочего, говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

В декларации также заявляется, что Израиль и США будут укреплять и развивать сотрудничество в области науки, технологии, медицины, и вместе бороться с мировым продовольственным дефицитом и глобальным потеплением.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о планах Джо Байдена в ходе его Ближневосточного турне. В ближайшие дни после Израиля он посетит также палестинский Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию, где попытается убедить союзников в Персидском заливе добывать больше нефти и сблизить Израиль и Саудовскую Аравию.

Байден первым из американских президентов вылетит прямым рейсом из Израиля в Саудовскую Аравию.

Сразу по прилету в Израиль Байден оговорился и пообещал сохранить честь холокоста.

А представители администрации США сообщили, что Байден на сегодняшней встрече попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида расширить военную помощь Украине.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.