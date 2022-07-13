Джо Байден в очередной раз оконфузился. По прилету в Израиль президент США оговорился и пообещал "сохранить честь холокоста".

Во время выступления в Тель-Авиве президент США перепутал слова honor и horror.

"Продолжаю сохранять в памяти правду и честь холокоста… Ужасы холокоста", – сказал он.

Напомним, что сегодня Джо Байден прилетел в Израиль, где стартует его Ближневосточное турне. В ближайшие три дня он посетит также палестинский Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Издание пишет, что в ходе визита Байден попытается убедить союзников в Персидском заливе добывать больше нефти и сблизить Израиль и Саудовскую Аравию.

По прилету в аэропорт Байден избегал рукопожатий с принимающей стороной и дал всем "кулачок" из-за нарастающей новой волны коронавируса, но когда увидел Нетаньяху, забыл предосторожности.

Из Израиля Байден первым из американских президентов вылетит прямым рейсом из Израиля в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с официальными лицами страны и участия в саммите союзников Персидского залива.

Тем временем на родине его сына Хантера Байдена подозревают в трате десятков тысяч долларов на проституток, которых ему поставляла украинка.

А его жену Джил раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с лепешкой, начиненной мясом.