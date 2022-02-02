Известная американская актриса Вупи Голдберг попала в скандальную ситуацию. Она заявила, что "Холокост не связан с расой", а после извинилась за свои слова.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, актриса в эфире шоу The View, где она была соведущей, на канале ABC, неоднократно заявила о том, что "Холокост не связан с расой".

Шоу частично было посвящено решению школьного округа штата Теннесси запретить графический роман "Маус", в котором говорится об ужасах Холокоста. Ранее в штате убрали книгу из своей учебной программы по английскому языку для восьмого класса, сославшись на "грубый, неприемлемый язык" и рисунок обнаженной женщины.

По данным телеканала, в ходе круглого стола актриса сказала, что была удивлена ​​тем, что нагота в "Маусе", а не сам Холокост, беспокоит школьный совет.

"Если вы собираетесь это сделать, то давайте будем честны, потому что Холокост не связан с расой". Она добавила, что Холокост был связан с "жестокостью человека по отношению к человеку", и добавила, что в нем участвовали "две белые группы людей".

После этого генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт осудил высказывания Голдберг. Также возмутились и многие еврейские лидеры, как сообщает телеканал.

Позже 66-летняя актриса в своем Twitter-аккаунте заявила, что допустила ошибку в своем комментарии:

"В шоу я сказала, что Холокост - это не раса, а бесчеловечность человека по отношению к человеку. Как заявил Джонатан Гринблатт: "Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, которого они считали низшей расой".

Также она извинилась за свои высказывания.

"Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой и она никогда не прекратится. Я сожалею о причиненной мною боли", - написала Голдберг.

После скандала руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View.

Отметим, Вупи Голдберг - одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". В копилке ее наград также имеются два "Золотых глобуса", BAFTA и звезда на Аллее славы. Актриса является одной из самых ярких голливудских звёзд 1980-1990-х годов.

Ранее мы писали, что в Германии 92-летней нацистке дали срок за отрицание Холокоста.

Также сообщали, что американский писатель отказался издавать книгу о Холокосте в Украине.