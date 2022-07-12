Президент США Джо Байден признался, что хранит дома четыре дробовика.

Это произошло на мероприятии в честь подписания закона об изменениях в правила оборота оружия.

"У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей", - рассказал Байден.

Также он подчеркнул, что владельцы оружия несут ответственность за его безопасное хранение.

"Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, приобретите специальный замок. Если нет и что-то плохое случится, вас следует привлекать к ответственности", - сказал президент США.

По данным статистики за прошлый год, в США самый высокий в мире коэффициент владения оружием - 120,5 единицы на 100 человек. Но проблема не в личном накоплении огневой мощи, настаивал президент: просто нужно правильно хранить свои огнестрельные ресурсы.

Как писала "Страна", в июне Палата представителей конгресса США проголосовала за повышение минимального возраста с 18 до 21 года для приобретения огнестрельного оружия. Также конгрессмены одобрили запрет на продажу магазинов увеличенной емкости.

Несколько дней спустя Байден поддержал инициативу сенаторов по изменению правил владения оружием.