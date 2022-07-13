Первая леди США Джилл Байден подверглась критике за то, что она сравнила латиноамериканцев с "тако на завтрак". Как она выразилась, эта группа населения "настолько же уникальна".

Неудачное сравнение Байден допустила во время выступления перед латиноамериканскими избирателями в Сан-Антонио, где около 65% из полуторамиллионного населения составляют латиноамериканцы.

"Разнообразие этого сообщества, столь же уникального, как винные лавки Бронкса, столь же прекрасного, как цветы в Майами, и столь же уникального, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, - это ваша сила", - сказала жена Байдена.

Эти слова вызвали возмущение Национальной ассоциации латиноамериканских журналистов. Его представители призвали Джилл Байден и ее спичрайтеров не сводить все представления о латиноамериканцах к стереотипам.

"То, что она использовала тако для обозначения уникальности латиноамериканцев в Сан-Антонио, демонстрирует отсутствие знаний в области культуры и деликатного отношения к многообразию латиноамериканцев в этом регионе", – заявили в ассоциации. Там добавили, что в Сан-Антонио живут много диаспор и есть много культурных, в том числе кулинарных традиций.

К критике подключилось издание Wall Street Journal.

"Не стоит ли чете Байденов избегать публичных выступлений? Ирония в том, что семье, занимающейся политикой, с таким трудом даются связные комментарии на публике. Многие члены семьи не первый раз сталкиваются с большой проблемой в области связей с общественностью, а их комментарии уже становились предметом обсуждения в СМИ", - написала газета.

Не упустили случая уколоть первую леди и республиканцы. Они выпустили футболки с надписью "Не твой тако на завтрак". В партии также заявили, что "Байден и демократы понятия не имеют, как разговаривать с сообществом, о котором они никогда не заботились и которое постоянно принимают как должное", а их попытки заигрывания с латиноамериканскими избирателями - неуважительны и унизительны.

"Большинство латиноамериканских и испаноговорящих сообществ публично не критиковали слова первой леди, которая потом извинилась. Но это не помешало некоторым республиканцам ухватиться за аналогию и использовать ее, чтобы нанести удар по ней и ее мужу", - прокомментировало реакцию республиканцев издание Washington Post.

Тако – мексиканское блюдо из лепешки с начинкой, которая включает мясо и овощи.

Ранее "Страна" рассказывала, что на днях Байден, выступая с речью о правах женщин, между фразами своего текста произнес и ремарки из телесуфлера, которые не предназначались для произнесения вслух.

А 4 июля президент США попытался описать Америку одним словом и в итоге произнес абракадабру.