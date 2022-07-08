Президент США Джо Байден, выступая с речью о правах женщин, между фразами своего текста произнес и ремарки из телесуфлера, которые не предназначались для произнесения вслух.

"Женщины не лишены электоральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, всегда выше, чем поступающих так мужчин. Конец цитаты. Повторить высказывание. Женщины не лишены электоральной и/или политической власти, или... точнее сказать не и/или, или политической власти", - сказал Байден.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в Твиттере.

"Байден зашел так далеко, что буквально прочитает все, что написано в телесуфлере перед ним. Конец цитаты. Повторите строку", - написал в микроблоге обозреватель Washington Times Тим Янг.

Клэй Трэвис, автор книги "Республиканцы тоже покупают кроссовки", написал: "Джо Байден случайно читает телесуфлер, подсказывающий ему повторить фразу. Ему становится только хуже. Неужели у нас действительно впереди еще 30 месяцев этого?"

Буквально 4 июля Байден тоже вызвал насмешки в соцсетях: он попытался описать Америку одним словом и в итоге произнес невоспроизводимую абракадабру из звуков.

А весной глава Белого дома после публичного выступления попытался пожать руку пустоте.