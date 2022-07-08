Президент США Джо Байден попытался описать Америку одним словом и в итоге произнес абракадабру.

Инцидент произошел 4 июля.

"Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Asufutimaehaehfutbw", - сказал глава Белого дома.

Ранее "Страна" писала, что Байден во время своего Турне по Европе выступал в Мадриде на саммите НАТО без телесуфлера. Во время речи он запутался в угрозах для НАТО, заявив, что это сам альянс "угрожает своему положению".

Также мы сообщали, что Байден перепутал, куда США передавали Javelin, заявив, что поставки шли в Россию.

"Прежде чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть Javelin и другие системы для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", - сказал глава Белого дома.