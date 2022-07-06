Визит президента США Джо Байдена в Киев произойдет, когда "совпадут графики президентов США и Украины".

Об этом сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос о возможности такого визита до конца года он заявил, что "приглашение от президента Зеленского остается открытым".

Говоря о возможности "закончить войну за столом переговоров" Жовква заявил, что "после победы Украины действительно нужно будет составлять какой-то документ с Россией". Но не менее важным Жовква назвал документ о гарантиях безопасности, который будет составляться отдельно.

Ранее Байден заявил, что американцам придется дорого покупать бензин, чтобы Россия не победила Украину.

Также в конце июня Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине от 50 стран: в него вошли танки, РСЗО, системы ПВО и другое.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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