В США резко выросли цены на основные продукты. Американские журналисты в шутку назвали это явление "байденфляцией".

Американское фермерское бюро сообщает, что инфляция в США привела к тому, что средняя стоимость праздничного стола ко Дню независимости США в этом году выросла на 17%, составив порядка $70 за обед на 10 персон из традиционного барбекю с чизбургерами, курицей, свининой, гарниром из картофельного салата и мороженым на десерт.

Больше всего подорожали гамбургеры. Говяжий фарш подорожал на 36%, куриная грудка - на 33%, свинина - на 31%, булочки для гамбургеров - на 16%, ванильное мороженое - на 10%.

Американские издания называют это подорожание "байденфляцией", сейчас слово становится популярным хештегом в Твиттере.

"Даже основные продукты, такие как молоко, подорожали почти на 16%, а яйца выросли на поразительные 32%. Фактически "байденфляция" обошлась средней американской семье в $635 только в прошлом месяце. А за следующий год это составит более $7600, даже если цены перестанут расти", - пишут в США.

Ранее Джо Байден объявил, кто виноват в росте цен на бензин в США и продовольственном кризисе: Россия, Россия, Россия!

Также Байден заявил, что американцам придется дорого покупать бензин, чтобы Россия не победила Украину.

Как результат, 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.