Технологическая компания Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру.

По предварительным данным, абсолютно все модели и модификации новых смартфонов подорожают на $100, а некоторые модификации могут стать ещё дороже.

Рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.

Помимо высокой инфляции, стоимость разнообразных запчастей и комплектующих растет ежегодно, как и заработная плата сотрудников. Все это приводит к росту себестоимости, и именно поэтому новые продукты компании станут еще дороже.

Компания Apple не планирует, по крайней мере пока, поднимать цены на свои электронные устройства, которые сейчас доступны для покупки. Однако следует учитывать, что после выхода новых моделей они будут дешевле, чем раньше.

Поэтому купить по привлекательной цене iPhone 13 Pro Max в ближайшем будущем не удастся, поскольку после выхода iPhone 14 модель 2021 года не слишком упадет в цене, а значит, подавляющему большинству потенциальных покупателей она по-прежнему окажется не по карману.

При этом эксперты отмечают, что увеличение цен, скорее всего, не отразится на продаже продукции бренда.

Ранее мы писали, что Apple прекращает производство легендарного плеера iPod. При этом он останется на полках в магазинах, пока не закончатся уже произведенные экземпляры.

Также Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone.