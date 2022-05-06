Технологические гиганты Apple, Google и Microsoft хотят расширить поддержку беспарольного входа в смартфонах, ПК и браузерах, чтобы до 2023 года избавиться от паролей. Об этом пишет сайт TechCrunch.

Благодаря сотрудничеству компаний с альянсом FIDO и консорциумом World Wide Web вскоре появится возможность использовать свой смартфон для входа в приложение или веб-сайт независимо от операционной системы или браузера.

Для разблокировки смартфона потребуется отпечаток пальца, сканирование лица или PIN-код устройства.

В течение 2023 года Apple, Google и Microsoft внедрят беспарольные стандарты входа в MacOS и Safari, Android и Chrome, Windows и Edge. Это позволит пользователям войти в аккаунт браузера Google Chrome на компьютере с ОС Microsoft Windows или при помощи ключа доступа на устройстве Apple.

Такой беспарольный вход значительно усложнит возможности удаленного взлома для хакеров. Тем более, что ряд паролей украинцев взламывается меньше чем за секунду.

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