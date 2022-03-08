Сегодня, 8 марта, началась первая в этом году презентация компании Apple, которая приостановила продажу своей техники на официальном сайте в России. На ней, помимо нового Mac mini и iPhone SE (2022), компания представит новую версию прошлогоднего iPhone 13.

Глава Apple Тим Кук в знак поддержки Украины выступил на презентации в синем свитере и с желтыми Apple Watch на руке.

Напомним, что Apple ограничила платежи Apple Pay на территории России.

Ранее "Страна" сообщала, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе компании Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.