Из-за вторжения российских войск в Украину Twitter присоединился к многочисленным санкциям против РФ, введенных в США и Евросоюзе, и заблокировал возможность регистрации своих аккаунтов в России.

Мы писали о том, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе компании Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store. "Разрешаете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом "Россия 24", - написал Федоров.

Также "Страна" публиковала список фигурантов санкций США против России за вторжение в Украину.

Ранее мы писали, что глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже фактически принято решение об отключении России от Swift.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.