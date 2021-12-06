Опубликован рейтинг самых популярных паролей у украинцев. Топ-10 взламывается меньше, чем за секунду
В 2021 году украинцы чаще всего использовали пароли qwerty, 123456789 и 123456. Последняя из этих трех комбинаций является также безусловным лидером в мировом рейтинге: ее за год использовали 103 миллиона раз.
Об этом свидетельствует отчет компании Nord Security за 2021 год.
Эксперты проанализировали данные пользователей из 50 странах, в том числе и Украины, и определили 200 самых популярных паролей. При этом большинство комбинаций из рейтинга являются ненадежными: их можно взломать менее чем за секунду.
Топ-10 самых популярных паролей в Украине в 2021 году
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
Кроме того, в первую тридцатку самых популярных паролей в нашей стране вошли комбинации, связанные с именами - nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Все они, как, впрочем, и первые топ-10, могут быть взломаны менее чем за секунду.
При этом надежными среди любимых паролей украинцев оказались 741852963 (его использовали 3 676 раз) и linkinpark (989 раз). На то, чтобы разгадать эти комбинации, уйдет по 12 дней.
Топ-10 самых популярных паролей в мире в 2021 году
- 123456
- 123456789
- 12345
- qwerty
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 1234567890
- 1234567
Любопытно, что по оценкам экспертов, чтобы взломать каждый из этих паролей, потребуется менее одной секунды.
Напомним, "Страна" писала о том, что ранее исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что пароль пользователя можно вычислить по теплу клавиатуры.
Также мы сообщали, что в 2019 году главу Косово уличили в использовании самого ненадежного пароля в мире.