В 2021 году украинцы чаще всего использовали пароли qwerty, 123456789 и 123456. Последняя из этих трех комбинаций является также безусловным лидером в мировом рейтинге: ее за год использовали 103 миллиона раз.

Об этом свидетельствует отчет компании Nord Security за 2021 год.

Эксперты проанализировали данные пользователей из 50 странах, в том числе и Украины, и определили 200 самых популярных паролей. При этом большинство комбинаций из рейтинга являются ненадежными: их можно взломать менее чем за секунду.

Топ-10 самых популярных паролей в Украине в 2021 году

qwerty 123456 123456789 1234567890 12345678 qwerty123 qwertyuiop 1234567 password 1qaz2wsx

Кроме того, в первую тридцатку самых популярных паролей в нашей стране вошли комбинации, связанные с именами - nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Все они, как, впрочем, и первые топ-10, могут быть взломаны менее чем за секунду.

При этом надежными среди любимых паролей украинцев оказались 741852963 (его использовали 3 676 раз) и linkinpark (989 раз). На то, чтобы разгадать эти комбинации, уйдет по 12 дней.

Топ-10 самых популярных паролей в мире в 2021 году

123456 123456789 12345 qwerty password 12345678 111111 123123 1234567890 1234567

Любопытно, что по оценкам экспертов, чтобы взломать каждый из этих паролей, потребуется менее одной секунды.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что пароль пользователя можно вычислить по теплу клавиатуры.

Также мы сообщали, что в 2019 году главу Косово уличили в использовании самого ненадежного пароля в мире.