Украинцы предпочитают простые пароли. Фото: Pixabay

В 2021 году украинцы чаще всего использовали пароли qwerty, 123456789 и 123456. Последняя из этих трех комбинаций является также безусловным лидером в мировом рейтинге: ее за год использовали 103 миллиона раз.

Об этом свидетельствует отчет компании Nord Security за 2021 год. 

Эксперты проанализировали данные пользователей из 50 странах, в том числе и Украины, и определили 200 самых популярных паролей. При этом большинство комбинаций из рейтинга являются ненадежными: их можно взломать менее чем за секунду. 

Топ-10 самых популярных паролей в Украине в 2021 году

  1. qwerty
  2. 123456
  3. 123456789
  4. 1234567890
  5. 12345678
  6. qwerty123
  7. qwertyuiop
  8. 1234567
  9. password
  10. 1qaz2wsx

Кроме того, в первую тридцатку самых популярных паролей в нашей стране вошли комбинации, связанные с именами - nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Все они, как, впрочем, и первые топ-10, могут быть взломаны менее чем за секунду. 

При этом надежными среди любимых паролей украинцев оказались 741852963 (его использовали 3 676 раз) и linkinpark (989 раз). На то, чтобы разгадать эти комбинации, уйдет по 12 дней.  

Популярные пароли в Украине-2021. Скриншот

Топ-10 самых популярных паролей в мире в 2021 году

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345
  4. qwerty
  5. password
  6. 12345678
  7. 111111
  8. 123123
  9. 1234567890
  10. 1234567

Любопытно, что по оценкам экспертов, чтобы взломать каждый из этих паролей, потребуется менее одной секунды. 

Самые популярные в мире пароли-2021. Скриншот

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что пароль пользователя можно вычислить по теплу клавиатуры.

Также мы сообщали, что в 2019 году главу Косово уличили в использовании самого ненадежного пароля в мире.

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