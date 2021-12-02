В рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни в мире Киев обогнал Москву, а первое место занял израильский Тель-Авив. При этом за последний год стоимость жизни возросла во многих городах.

Об этом сообщает Тhe Economist со ссылкой на результаты Всемирного исследования стоимости жизни.

Исследование провел The Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение британской компании Economist Group. Аналитики сравнили цены на более чем две сотни товаров и услуг в 173 разных городах мира. Оказалось, что проблемы с логистикой и пандемия коронавируса заметно повлияли на цены.

В этом году впервые первое место среди самых дорогих городах мира занял Тель-Авив. Случилось это после стремительного роста курса шекеля, а также роста цен на продукты, алкоголь и транспорт.

Париж, который в 2020 году разделил первое место с Гонконгом и Цюрихом, теперь поделил второе место по стоимости жизни с Сингапуром.

Американские санкции, введенные против Ирана, подняли его столицу Тегеран на 50 позиций до 29-го.

Столица Украины второй год подряд оказалась дороже Москвы и поднялась 101-го на 88-е место, в то время как российская столица тоже поднялась, но со 106-го на 96-е место.

Цены выросли не во всех городах. Рим опустился на 16 позиций до 48-го места в рейтинге, потому что по причине перехода многих сотрудников во время пандемии на удаленный формат работы спрос на одежду значительно упал, равно как затраты на еду вне дома.

Большинство американских городов упали в рейтингах благодаря правительственным стимулам, введенным в экономику во время пандемии.

Ранее "Страна" подробно разбиралась как первые заморозки повлияли на цены в Украине.

Также сообщалось, что в Украине за год цены на хлеб выросли на четверть.