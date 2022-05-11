Apple прекращает производство легендарного плеера. Фото: pxhere.com

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod. При этом он останется на полках в магазинах, пока не закончатся уже произведенные экземпляры.

Об этом сообщается на сайте компании.

В компании напомнили, что первый iPod вышел более 20 лет назад. Оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер. Apple производила плееры iPod, предназначавшиеся почти исключительно для прослушивания аудио, до 2017 года.

Всего вышло семь поколений этого изделия.

Как менялся iPod с 2001 по 2019 годы:

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Apple прекращает производство легендарного плеера iPod

Ранее сообщалось, что Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone.

Также мы писали, что Apple отзывала дефектные iPhone 12 по всему миру.

Вместе с тем, мы писали о том, что iPhone 14, который компания Apple планирует выпустить в 2022 году, ожидает серьезное изменение дизайна. В частности, с лицевой стороны смартфона исчезнет экранная "челка". Разработкой нового дисплея уже занимается группа дизайнеров.

Кроме того, сообщалось, что Apple стала первой в мире компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов. Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться