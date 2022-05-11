Apple прекращает производство легендарного плеера iPod. При этом он останется на полках в магазинах, пока не закончатся уже произведенные экземпляры.

Об этом сообщается на сайте компании.

В компании напомнили, что первый iPod вышел более 20 лет назад. Оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер. Apple производила плееры iPod, предназначавшиеся почти исключительно для прослушивания аудио, до 2017 года.

Всего вышло семь поколений этого изделия.

Как менялся iPod с 2001 по 2019 годы:

Ранее сообщалось, что Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone.

Также мы писали, что Apple отзывала дефектные iPhone 12 по всему миру.

Вместе с тем, мы писали о том, что iPhone 14, который компания Apple планирует выпустить в 2022 году, ожидает серьезное изменение дизайна. В частности, с лицевой стороны смартфона исчезнет экранная "челка". Разработкой нового дисплея уже занимается группа дизайнеров.

Кроме того, сообщалось, что Apple стала первой в мире компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов. Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.