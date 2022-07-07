В конце июля уйдет в отставку директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд. После трех лет работы в команде Джо Байдена она решила уделять больше внимания семье.

Об этом сообщается на сайте администрации.

"Кейт Бедингфилд, давний доверенный помощник президента Байдена и старший стратег как в администрации, так и в его предвыборной кампании, покинет Белый дом в конце июля, чтобы проводить больше времени со своим мужем и маленькими детьми после более чем трех лет подряд руководства его группой по связям с общественностью", - сказано в записи.

Сначала Бедингфилд работала на Байдена в качестве его директора по связям с общественностью, когда он был вице-президентом. Также она была заместителем руководителя кампании и директором по коммуникациям в президентской кампании 2020 года, консультируя Байдена по обмену сообщениями, выстраивая его коммуникации и работу с прессой, готовя его к дебатам и интервью.

В Белом доме Бедингфилд следила за тем, чтобы каждая часть команды доносила послания президента и отстаивала его повестку дня.

"Без таланта и упорства Кейт Бедингфилд Дональд Трамп все еще мог бы находиться в Белом доме, план спасения и закон об инфраструктуре могли бы все еще оставаться нереализованными целями, а Кетанджи Браун Джексон могла бы не заседать в Верховном суде (первая чернокожая судья этого суда в истории США - Ред.)", - заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

Между тем издание The Hill связывает уход Бедингфилд с тем, что "демократы выражают разочарование коммуникационной стратегией Байдена в последние месяцы на фоне того, как его рейтинги одобрения упали и остаются на рекордно низком уровне".

Ранее в этом году в мае Дженнифер Псаки ушла с должности представителя Белого дома. Она тоже мотивировала свое решение желанием проводить больше времени с семьей.

Однако скоро стало известно, что осенью у нее появится собственная программа на телеканале MSNBC.