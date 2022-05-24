Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки осенью начнет работу на телеканале MSNBC. Там она будет вести собственную программу.

Об этом заявила президент телеканала Рашида Джонс. Ее слова цитирует сайт канала.

Как сказала Джонс, передача Псаки выйдет в эфир в первом квартале 2023 года. Пока же проект находится в разработке, а его название не раскрывается. Экс-сотрудница президентской администрации также будет задействована в освещении промежуточных выборов в конгресс и новых выборов главы государства в 2024 году.

"Ее обширный опыт работы в правительстве представляет собой тот тип анализа, который отличает MSNBC", - говорится в заявлении Джонс.



Джонс подчеркнула, что считает Псаки "знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей телеканала", а потому коллектив MSNBC "с нетерпением ждет ее в своих рядах".



В свою очередь, сама Псаки подтвердила свой предстоящий переход на MSNBC, отметив, что исследование причин проблем американцев "никогда еще не было столь важным".

О планах Псаки покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC стало известно в начале апреля. Она проработала на должности пресс-секретаря американской администрации почти полтора года. За 16 месяцев в этом качестве она провела почти 230 брифингов, что больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые.

Преемницей Псаки стала афроамериканка и лесбиянка Карин Жан-Пьер.



