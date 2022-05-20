Официальный представитель Пентагона Джон Кирби перейдет на работу в Белый дом. Он займет высокую должность в сфере коммуникаций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Пентагон отказался комментировать эту информацию.

Ранее о переходе Кирби в Белый дом сообщали газета Washington Post и телеканал CNN.

Кирби 59 лет, он имеет звание контр-адмирала Военно-морских сил США и с 2017 года был лицом брифингов Пентагона, в том числе после российского вторжения в Украину. До этого он работал начальником информационного центра ВМС США и в Госдепартаменте.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 апреля стало известно о планах пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки покинуть администрацию Байдена ради работы на канале MSNBC.

13 мая Псаки провела свой последний день в качестве пресс-секретаря. Официальный спикер американской администрации попрощалась с журналистами и начальством.

Ее преемницей стала афроамериканка Карин Жан-Пьер. Она вошла в историю как первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома.