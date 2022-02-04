Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Анатолий Новак, который в январе получил более миллиона гривень заработной платы, уволился.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ.

Указано, что Новак уволился со службы 24 января, о причинах увольнения не говорится.

Анатолий Новак проработал в НАБУ шесть лет и занимался курированием работы силового подразделения бюро, то есть спецназа. Еще в 2016 году мы писали о том, что бойцы спецназа НАБУ получают самые высокие зарплаты среди украинских силовиков.

Напомним, должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас занимает Артем Сытник, он был назначен 16 апреля 2015 года на 7 лет, то есть его полномочия истекают в апреле текущего года. В ноябре2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ, согласно которому право назначать главу НАБУ уходит назначать Кабинету министров Украины.

Также "Страна" сообщала, что Окружной административный суд Киева просят выяснить, не работают ли в руководстве НАБУ агенты американских спецслужб.